 عسكريون اذربيجانيون يشاركون في التدريبات الدولية

باكو، 6 يناير (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العسكريين الاذربيجانيين سيشاركون في اكثر من 30 تدريبا ومباراة دولية في السنة الدراسية 2022، منها "إيتيرنيتي 2022" و"إيفس 2022" و"الاخوة الوطيدة 2022" و"التدريب الشتوي 2022" و"ألعاب الجيش الدولي 2022" وغيرها من التدريبات والفعاليات والمؤتمرات الدولية.