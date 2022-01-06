  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


     عسكريون اذربيجانيون يشاركون في التدريبات الدولية

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العسكريين الاذربيجانيين سيشاركون في اكثر من 30 تدريبا ومباراة دولية في السنة الدراسية 2022، منها "إيتيرنيتي 2022" و"إيفس 2022" و"الاخوة الوطيدة 2022" و"التدريب الشتوي 2022" و"ألعاب الجيش الدولي 2022" وغيرها من التدريبات والفعاليات والمؤتمرات الدولية.

    AZERTAG.AZ : عسكريون اذربيجانيون يشاركون في التدريبات الدولية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٤١]
    وزيرا الدفاع الأذربيجاني والجورجي يوقعان على خطة التعاون الثنائي لعام 2022م – صور
    ١٨.١٢.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
    تشغيل منشآت عسكرية في محافظتي كلبجار ولاتشين
    ١٤.١٢.٢٠٢١ [١٢:٢٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية قونيبايا لمحافظة كلبجر (فيديو)
     عسكريون اذربيجانيون يشاركون في التدريبات الدولية