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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 33 الف جرعة من لقاح كورونا في 6 يناير

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]

    باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 33 الفا و482 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و594 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4 آلاف و457 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و431 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و407 ألف و447 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و175 ألف و536 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و684 ألف و670 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و547 ألف و241 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 33 الف جرعة من لقاح كورونا في 6 يناير
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