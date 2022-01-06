مناقشة مسائل انشاء مستودعات ماء في قرية داش آلتي
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢١]
باكو، 6 يناير (أذرتاج)
انعقد اول اجتماع لفريق عمل معني باعمال التحليل الفني الاقتصادي واعداد وثائق مشروع أولية بشأن انشاء نظام التموين بالمياه الشرب لمدينة شوشا وقرية داش آلتي في محافظة شوشا.
قيل ان اعمال انشاء مستودعات ماء في مدينة شوشا وقرية داش آلتي مستمرة على قدم وساق. تم ترميم خط انابيب ماء مركزي "كيرس الصغرى وشوشا وزاريسلي وشوشا. تم استئناف نقل الماء الى شوشا من مصدر زاريسلي في 20 ديسمبر.
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