سوكار: يستمر نقل النفط من كازاخستان عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي - جيهان"

باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

يستمر حاليا نقل النفط من كازاخستان عبر خط أنابيب "باكو - تبيليسي – جيهان".

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها إبراهيم أحمدوف نائب رئيس قسم العلاقات العامة وإدارة تنظيم الفعاليات في شركة "سوكار".

وقال إبراهيم أحمدوف إن حوالي 100 ألف طن من النفط الكازاخستاني ينقل خلال السنة عبر خط أنابيب "باكو - تبيليسي – جيهان".

يذكر ان خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان الذي يبلغ طوله 1768 كم يتم استغلاله منذ يونيو عام 2006.

نقل 500 مليون طن من النفط عبر خط الأنابيب حتى 12 ديسمبر من العام الماضي.