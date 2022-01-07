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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٣١]

    باكو، 7 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165

    أورو EUR 1 1.923

    دولار أسترالي AUD 1 1.2195

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6567

    ريال برازيلي BRL 1 0.2974

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1066

    كرون دنماركي DKK 1 0.2585

    لاري جورجي GEL 1 0.5496

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3287

    دينار الكويت KWD 1 5.6152

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4044

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0822

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.095

    كرون النرويج NOK 1 0.1914

    زلوتي بولندا PLN 1 0.42

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.0221

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3785

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2507

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506

    دولار تايوان TWD 1 0.0615

    ليرة تركيا TRY 1 0.1242

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0619

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1488

    كرون التشيك CZK 1 0.078

    يوان الصين CNY 1 0.2666

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2995

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.546

    كرون السويد SEK 1 0.186

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8522

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1417

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.467

    بيسو تشيلي CLP 100 0.203

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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