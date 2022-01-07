البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165
أورو EUR 1 1.923
دولار أسترالي AUD 1 1.2195
روبل بيلاروس BYN 1 0.6567
ريال برازيلي BRL 1 0.2974
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1066
كرون دنماركي DKK 1 0.2585
لاري جورجي GEL 1 0.5496
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3287
دينار الكويت KWD 1 5.6152
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4044
بيسو المكسيك MXN 1 0.0822
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.095
كرون النرويج NOK 1 0.1914
زلوتي بولندا PLN 1 0.42
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.0221
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3785
دولار سنغافورة SGD 1 1.2507
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506
دولار تايوان TWD 1 0.0615
ليرة تركيا TRY 1 0.1242
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0619
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1488
كرون التشيك CZK 1 0.078
يوان الصين CNY 1 0.2666
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2995
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.546
كرون السويد SEK 1 0.186
فرنك سويسرا CHF 1 1.8522
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1417
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.467
بيسو تشيلي CLP 100 0.203
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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