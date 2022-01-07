باكو، 7 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165 أورو EUR 1 1.923 دولار أسترالي AUD 1 1.2195 روبل بيلاروس BYN 1 0.6567 ريال برازيلي BRL 1 0.2974 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1066 كرون دنماركي DKK 1 0.2585 لاري جورجي GEL 1 0.5496 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218 دولار كندا CAD 1 1.3287 دينار الكويت KWD 1 5.6152 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4044 بيسو المكسيك MXN 1 0.0822 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.095 كرون النرويج NOK 1 0.1914 زلوتي بولندا PLN 1 0.42 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02 روبل روسي RUB 1 0.0221 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3785 دولار سنغافورة SGD 1 1.2507 ريال السعودية SAR 1 0.4527 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506 دولار تايوان TWD 1 0.0615 ليرة تركيا TRY 1 0.1242 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0619 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1488 كرون التشيك CZK 1 0.078 يوان الصين CNY 1 0.2666 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2995 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.546 كرون السويد SEK 1 0.186 فرنك سويسرا CHF 1 1.8522 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1417 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.467 بيسو تشيلي CLP 100 0.203 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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