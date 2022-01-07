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    الداخلية: لم يسمح لـ 7 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 64 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 7 يناير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 64 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 6 يناير.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 63 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى فناء البيت الخاص.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 7 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 64 حفلة زفاف خلال الأمس
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