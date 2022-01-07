باكو، 7 يناير، أذرتاج راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 64 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 6 يناير. قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 63 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى فناء البيت الخاص. واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخص بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة

AZERTAG.AZ : الداخلية: لم يسمح لـ 7 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم

نتائج المراقبة على 64 حفلة زفاف خلال الأمس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده