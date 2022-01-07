تجاوز برميل النفط الأذربيجاني 85 دولار

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 85.57 دولارا بعد ارتفاعه 1.35 دولار.

يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.19 دولار في 25 أكتوبر من العام الجاري.