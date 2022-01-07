صندوق النفط يحصل على 4.5 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 884 مليون و793 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل شاه دنيز خلال عام 2021 بلغت 302 مليون و817 الف دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 4 مليارات و551 مليون دولار في الفترة من 2007 إلى 1 يناير من هذا العام.