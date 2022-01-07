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    تجاوز سعر برميل النفط "برنت" 82 دولار

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط في الأسواق العالمية خلال اليوم.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تم بيع سعر برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 82.01 دولارا في بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج" ICE)) في لندن بعد ارتفاعه 1.21 دولار.

     

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر برميل النفط "برنت" 82 دولار
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