وزراء خارجية الدول التركية يجتمعون في اجتماع طارئ
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
إسطنبول، 7 يناير (أذرتاج)
سيعقد في 11 يناير اجتماع طارئ لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته منظمة الدول التركية.
قيل ان الاجتماع سيناقش الاحداث الأخيرة في كازاخستان.
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