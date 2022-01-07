  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزراء خارجية الدول التركية يجتمعون في اجتماع طارئ

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]

    إسطنبول، 7 يناير (أذرتاج)

    سيعقد في 11 يناير اجتماع طارئ لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته منظمة الدول التركية.

    قيل ان الاجتماع سيناقش الاحداث الأخيرة في كازاخستان.

     

    AZERTAG.AZ :وزراء خارجية الدول التركية يجتمعون في اجتماع طارئ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٥‎]
    وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يناقشان الوضع الحالي في كازاخستان
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
    رئيس أذربيجان: أنا بوجهي رئيسا وكوني قائدا اعلى للقوات المسلحة فأقوم قائما في حماية مصالح أذربيجان دائما
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
    الرئيس إلهام علييف: الحائجة تحت السيطرة الكاملة في أذربيجان
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٣]
    الرئيس علييف: التنمية الاقتصادية نصب اعيننا نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والصحيحة
    وزراء خارجية الدول التركية يجتمعون في اجتماع طارئ