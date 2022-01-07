  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    تحديد اول خصم سومقايت ضمن معسكره الشتوي في تركيا

    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٤]

    سومقايت، 7 يناير، أذرتاج

    قال نادي سومقايت في بيان ان اول خصم يتنافس معه النادي ضمن معسكره الشتوي في تركيا هو نادي أويبشت الهنغاري.

    ويقود المدرب البيلاروسي الجديد سومغايت امام النادي الهنغاري في 16 يناير الحالي في أنطاليا.

    وذكر النادي ان سومغايت يتنافس في معسكره الشتوي المنظم فترة 12-23 يناير مع 3 اندية.

    AZERTAG.AZ :تحديد اول خصم سومقايت ضمن معسكره الشتوي في تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
    ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في إسماعيلي – صورة
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]
    شرطة صابر أباد كشفت عن مصاب بعدوى كوفيد 19 غادر مسكنه – صورة
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يعلن عام 2022 "عام شوشا"
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
    شرطة لنكران كشفت عن مصاب بعدوى كوفيد 19 غادر مسكنه – صورة
    تحديد اول خصم سومقايت ضمن معسكره الشتوي في تركيا