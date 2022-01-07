تحديد اول خصم سومقايت ضمن معسكره الشتوي في تركيا
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٤]
سومقايت، 7 يناير، أذرتاج
قال نادي سومقايت في بيان ان اول خصم يتنافس معه النادي ضمن معسكره الشتوي في تركيا هو نادي أويبشت الهنغاري.
ويقود المدرب البيلاروسي الجديد سومغايت امام النادي الهنغاري في 16 يناير الحالي في أنطاليا.
وذكر النادي ان سومغايت يتنافس في معسكره الشتوي المنظم فترة 12-23 يناير مع 3 اندية.
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