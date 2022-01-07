سفر مهدييف: تكشف لجنة الجمارك تحويلاتها الى الميزانية
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
وفقا للبيانات الأولية، حققت لجنة الجمارك الحكومية التوقعات بنسبة 111.29 في المائة في عام 2021، حيث حولت 4 مليارات 340.37 مليون مانات إلى ميزانية الدولة.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس هيئة الجمارك الجنرال سفر مهدييف.
وقال إن هذا يزيد 440.37 مليون مانات عن التوقعات.
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