نفطجي يحدد خصما أخيرا له ضمن معسكره التدريبي الشتوي بتركيا
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٩]
باكو، 7 يناير، أذرتاج
حدد نادي نفطجي باكو خصما أخيرا له ضمن معسكره التدريبي الشتوي في تركيا.
قال النادي في بيان إن نفطجي يتنافس مع نادي الجيش الرياضي 1948 البلغاري في 24 يناير الحالي بقصبة سيده.
يذكر أن نفطجي ينظم معسكره التدريبي الشتوي فترة 10-25 يناير في أنطاليا ويتنافس في 14 يناير ضمنه مع كيشواردا الهنغاري وفي 19 يناير مع ويسلا البولندي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٤:١٥]
٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٤:٥٠]
٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:٣٤]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٢]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٠]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٥:١٠]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٤]
٠٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك