أذربيجان: تسجيل 547 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 631 مصاب ووفاة 9 مصابين في 7 يناير

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 547 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 631 مصاب هذا المرض وتوفي 9 مصابين بالفيروس في 7 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 620 ألف و49 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 604 ألف و537 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و431 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و81 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و139 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و922 ألف و366 فحص طبي.