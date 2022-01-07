أذربيجان: تطعيم اكثر من 32 الف جرعة من لقاح كورونا في 7 يناير

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 الفا و844 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و59 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و976 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 24 ألفا و809 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و439 ألف و291 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و178 ألف و595 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و688 ألف و646 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و572 ألف و50 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.