ارتقاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 300 مليون شخص

باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 5 ملايين و491 ألف وشخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع الى 300 مليون و933 ألف شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (59 مليونا و564 شخص) وحالات الوفيات من المرض (855 الف و843 شخص) في الولايات المتحدة الامريكية.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 59 مليونا و564 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. تليها الهند (35 مليونا و226 شخص) والبرازيل (22 مليونا و395 شخص).