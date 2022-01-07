جهاز الهجرة يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان

باكو، 7 يناير (أذرتاج)

يناشد جهاز الهجرة الاذربيجاني الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، المقيمين في أذربيجان دون امتلاك الوثائق التي تسمح لهم بحق الإقامة الطويلة او السكن ان يقوموا بتقنين اقامتهم في البلد من خلال جهاز الهجرة الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجهاز ان جمهورية أذربيجان فرضت قيودا على تطبيق طرد الأجانب منتهكي قواعد الهجرة والمقيمين دون امتلاك الوثائق التي تسمح لهم بالإقامة الطويلة او السكن، ذلك نظرا لمطالب نظام الحجر الصحي الخاص الساري في أذربيجان.

لذلك، يدعو جهاز الهجرة الأجانب المقيمين في البلد دون امتلاك الوثائق التي تسمح لهم بحق الإقامة الطويلة او السكن لتقنين اقامتهم من خلال المراجعة الى جهاز الهجرة. وهذا ضروري للاستفادة من خدمات التطعيم والخدمات الطبية والقيام بالإجراءات القانونية وكذلك التجنب من إجراءات المعاقبة الشديدة المحتملة.

يطالب الأجانب او ممثليهم التواصل مع إدارات جهاز الهجرة لتقنين اقامتهم في البلد.

يمكن التعرف على عناوين إدارات الهجرة الإقليمية في موقع جهاز الهجرة على الانترنت.