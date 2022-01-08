الخطوط الجوية التركية تسير رحلة خاصة الى كازاخستان
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
باكو، 8 يناير (أذرتاج)
تسير شركة "الخطوط الجوية التركية" رحلة خاصة الى آلماتي لعودة أفراد طواقمها وممثلي شركات طيران أخرى الى تركيا ، ذلك بعد الاحداث الأخيرة في كازاخستان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان الطائرة التركية المرسلة الى مدينة آلماتي الكازاخستانية تعود الى مطار إسطنبول الجوي في ظهر 8 يناير. يتوقع اجلاء 75 شخصا بالرحلة الخاصة.
يجب الذكر ان شركة "الخطوط الجوية التركية" أجلت كل الرحلات الى كازاخستان حتى 9 يناير.
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