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    الخطوط الجوية التركية تسير رحلة خاصة الى كازاخستان

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]

    باكو، 8 يناير (أذرتاج)

    تسير شركة "الخطوط الجوية التركية" رحلة خاصة الى آلماتي لعودة أفراد طواقمها وممثلي شركات طيران أخرى الى تركيا ، ذلك بعد الاحداث الأخيرة في كازاخستان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان الطائرة التركية المرسلة الى مدينة آلماتي الكازاخستانية تعود الى مطار إسطنبول الجوي في ظهر 8 يناير. يتوقع اجلاء 75 شخصا بالرحلة الخاصة.

    يجب الذكر ان شركة "الخطوط الجوية التركية" أجلت كل الرحلات الى كازاخستان حتى 9 يناير.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية التركية تسير رحلة خاصة الى كازاخستان
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