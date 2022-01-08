"لي موندي" تكتب عن مشروع خط أنابيب الغاز "العابر لبحر الخزر"

باريس، 8 يناير (أذرتاج)

نشرت صحيفة "لي موندي" الفرنسية مقالا تحت عنوان "غاز الخزر: لعبة كبرى".

أفادت وكالة أذرتاج ان المقال يتحدث عن نقل الغاز الطبيعي التركماني عبر أذربيجان في ظل ارتفاع سعر الغاز في أوروبا. يقال ان هذا المشروع سيربط خطوط انابيب الغاز التركمانستانية والاذربيجانية.

كما يشير المقال الى ان أذربيجان أعلنت رسميا دعمها لهذا المشروع.