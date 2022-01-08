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    طاجكستان ترسل 200 جندي ضمن قوات حفظ السلام الى كازاخستان

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]

    دوشنبه، 8 يناير (أذرتاج)

    أرسلت طاجكستان اليوم بالطائرة من مطار قسار 200 جندي الى مدينة آلماتي الكازاخستانية في اطار منظمة معاهدة الامن الجماعي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان الطاجكي أصدرتا قرارا بهذا الشأن صباح هذا اليوم.

    يقال ان قوة طاجكية لحفظ السلام ستحمي المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة الأخرى في آلماتي. لن يستخدم العسكريون الطاجك الأسلحة النارية في خدمتهم في آلماتي.

    AZERTAG.AZ :طاجكستان ترسل 200 جندي ضمن قوات حفظ السلام الى كازاخستان
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