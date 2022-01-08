طاجكستان ترسل 200 جندي ضمن قوات حفظ السلام الى كازاخستان
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]
دوشنبه، 8 يناير (أذرتاج)
أرسلت طاجكستان اليوم بالطائرة من مطار قسار 200 جندي الى مدينة آلماتي الكازاخستانية في اطار منظمة معاهدة الامن الجماعي.
أفادت وكالة أذرتاج ان الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان الطاجكي أصدرتا قرارا بهذا الشأن صباح هذا اليوم.
يقال ان قوة طاجكية لحفظ السلام ستحمي المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة الأخرى في آلماتي. لن يستخدم العسكريون الطاجك الأسلحة النارية في خدمتهم في آلماتي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٩]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٣]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٧]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٢]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٠]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٥:١٠]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٤]
٠٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك