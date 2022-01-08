تركيا تحيي ذكرى ضحايا حركة ساريقاميش في عامها الـ107

انقرة، 8 يناير (أذرتاج)

نظمت في تركيا مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى شهداء ساريقاميش. شارك في المسيرة ممثلون رسميون ورؤساء السلطات المحلية وكذلك الزوار الوافدون من مختلف انحاء البلد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "تي ار تي خبر" ان المسيرة انطلقت من ميدان "15 تموز ديمقراطية" ووصلت الى مقبرة شهداء ساريقاميش بعد قطع مسافة 3 كلومترات.

قرئت الدعوات والصلوات في المساجد احياء لذكرى الشهداء. وانشئ تمثال من الثلوج تحت شعار "الذين افترشوا الثلوج". لهذا الغرض تم احضار كمية كبيرة من الثلوج بـ200 شاحنة الى مركز جيبيلتابا للتزحلق.