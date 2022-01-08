باكو، 8 يناير (أذرتاج) تم تشغيل 6 مكاتب "صديق لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة" عام 2021. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) انه يعمل حاليا في مدن باكو وسومغايت وكنجه ومنكجوير ويفلاخ وشاكي ولنكران وفي محافظات ابشيرون وغابالا وشاماخي وقوبا وقوسار وخاتشماز وسيازان وماساللي وفضولي وايميشلي وشمكير وجليل اباد وكوردمير وشروان وكويتشاي وصابر اباد وساليان واسماعيللي وتارتار 7 مكاتب تنسيق و34 مكتبا لصديق لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أنشئت 7 مكاتب صديق لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2018 و12 منه عام 2019 ومكتبان عام 2020.

AZERTAG.AZ : تشغيل 6 مكاتب "صديق لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة" في العام الماضي

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