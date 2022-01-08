زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي في الصين

بكين، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني ان زلزال وقع في الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات على بعد 140 كيلومتر شمال غرب مدينة شينينغ.

وبحسب المعلومات، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن لحقت أضرار بمباني إدارية وسكنية وخطوط اتصالات. لقد دمر بعض المنازل الخاصة.