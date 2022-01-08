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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 85.21 دولار

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 85.21 دولارا بعد انخفاضه 0.36 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.19 دولار في 25 أكتوبر من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 85.21 دولار
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