أذربيجان: تسجيل 630 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 521 مصاب ووفاة 6 مصابين في 8 يناير

باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 630 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 521 مصاب هذا المرض وتوفي 6 مصابين بالفيروس في 8 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 620 ألف و679 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 605 ألف و58 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و437 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و184 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و262 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و933 ألف و628 فحص طبي.