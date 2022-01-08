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    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا اطلقت النار على مواقع جيش أذربيجان في كلبجار المحررة

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]

    باكو، 8 يناير، أذرتاج

    اطلقت قوات أرمينيا من جهة منطقة يوخاري شورجا السكنية بمحافظة باسار كيجار الارمينية ظهر 8 يناير اليوم باستخدام قاذفات القنابل والرشاشات كبيرة العيار على مواقع جيش أذربيجان في محافظة كلبجار المحررة.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن الجانب المقابل أسكِت بتدابر جوابية ولا خسارة بين الافراد والمعدات.

    وفي الوقت الحاضر الأوضاع مستقرة في الجهة المذكورة وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قوات أرمينيا اطلقت النار على مواقع جيش أذربيجان في كلبجار المحررة
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