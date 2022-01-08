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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 32 الف جرعة من لقاح كورونا في 8 يناير

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 الفا و306 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و188 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و869 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و249 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و471 ألف و597 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و181 ألف و783 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و692 ألف و515 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و597 ألف و299 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 32 الف جرعة من لقاح كورونا في 8 يناير
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