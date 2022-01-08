رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني

باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم 10 يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني بسبب وقوع العديد من الضحايا خلال الأحداث الأخيرة.

افادت وكالة اذرتاج ان السكرتير الصحفي لرئيس الدولة بيريك أوالي كتب عن هذا على صفحته في "فيسبوك": "فيما يتعلق بالعديد من الخسائر البشرية نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد، قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعلان يوم 10 يناير من عام 2022 يوم حداد وطني".