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    رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني

    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٣]

    باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم 10 يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني بسبب وقوع العديد من الضحايا خلال الأحداث الأخيرة.

    افادت وكالة اذرتاج ان السكرتير الصحفي لرئيس الدولة بيريك أوالي كتب عن هذا على صفحته في "فيسبوك": "فيما يتعلق بالعديد من الخسائر البشرية نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد، قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعلان يوم 10 يناير من عام 2022 يوم حداد وطني".

     

    AZERTAG.AZ :رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني
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