رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير يوم حداد وطني
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٣]
باكو، 8 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم 10 يناير/ كانون الثاني يوم حداد وطني بسبب وقوع العديد من الضحايا خلال الأحداث الأخيرة.
افادت وكالة اذرتاج ان السكرتير الصحفي لرئيس الدولة بيريك أوالي كتب عن هذا على صفحته في "فيسبوك": "فيما يتعلق بالعديد من الخسائر البشرية نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد، قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعلان يوم 10 يناير من عام 2022 يوم حداد وطني".
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