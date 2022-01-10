باكو، 10 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165 أورو EUR 1 1.9211 دولار أسترالي AUD 1 1.2174 روبل بيلاروس BYN 1 0.6565 ريال برازيلي BRL 1 0.299 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1081 كرون دنماركي DKK 1 0.2583 لاري جورجي GEL 1 0.5502 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218 دولار كندا CAD 1 1.3376 دينار الكويت KWD 1 5.6149 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4044 بيسو المكسيك MXN 1 0.083 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0948 كرون النرويج NOK 1 0.1913 زلوتي بولندا PLN 1 0.4217 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0224 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3773 دولار سنغافورة SGD 1 1.2506 ريال السعودية SAR 1 0.4529 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.1227 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1479 كرون التشيك CZK 1 0.0784 يوان الصين CNY 1 0.2666 جنيه إنكلترا GBP 1 2.303 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5463 كرون السويد SEK 1 0.1859 فرنك سويسرا CHF 1 1.845 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1414 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.4665 بيسو تشيلي CLP 100 0.2031 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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