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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٢]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165

    أورو EUR 1 1.9211

    دولار أسترالي AUD 1 1.2174

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6565

    ريال برازيلي BRL 1 0.299

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1081

    كرون دنماركي DKK 1 0.2583

    لاري جورجي GEL 1 0.5502

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3376

    دينار الكويت KWD 1 5.6149

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4044

    بيسو المكسيك MXN 1 0.083

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0948

    كرون النرويج NOK 1 0.1913

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4217

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0224

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3773

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2506

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.1227

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1479

    كرون التشيك CZK 1 0.0784

    يوان الصين CNY 1 0.2666

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.303

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5463

    كرون السويد SEK 1 0.1859

    فرنك سويسرا CHF 1 1.845

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1414

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.4665

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2031

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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