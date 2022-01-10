البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 10 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165
أورو EUR 1 1.9211
دولار أسترالي AUD 1 1.2174
روبل بيلاروس BYN 1 0.6565
ريال برازيلي BRL 1 0.299
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1081
كرون دنماركي DKK 1 0.2583
لاري جورجي GEL 1 0.5502
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3376
دينار الكويت KWD 1 5.6149
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4044
بيسو المكسيك MXN 1 0.083
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0948
كرون النرويج NOK 1 0.1913
زلوتي بولندا PLN 1 0.4217
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0224
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3773
دولار سنغافورة SGD 1 1.2506
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1227
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1479
كرون التشيك CZK 1 0.0784
يوان الصين CNY 1 0.2666
جنيه إنكلترا GBP 1 2.303
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5463
كرون السويد SEK 1 0.1859
فرنك سويسرا CHF 1 1.845
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1414
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.4665
بيسو تشيلي CLP 100 0.2031
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك