احياء ذكرى شهداء ساريقاميش في قمة جبل "كيزيلجوبوق" في قارس

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

نظمت مسيرة حاشدة بمناسبة ذكرى شهداء ساريقاميش في ولاية قارس التركية.

أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار ووزير الشباب والرياضة محمد محرم كاساب اوغلو وغيرهما من كبار المسئولين شاركوا في حفل أقيم في قمة كيزيلجوبوق الواقعة بين جبلي سوغانلي والله أكبر.

كما حضر الحفل الذي أقيم بشعار "على خطى الشهداء" قيادة الوحدات العسكرية المحلية ونواب البرلمان وممثلو المجتمع والزوار القادمون من مختلف انحاء البلد.

يذكر ان الجيش العثماني فقد آلاف الشهداء بسبب الظروف الجوية القاسية اثناء عملية ساريقاميش التي استمرت من 22 ديسمبر عام 1914 الى 6 يناير عام 1915 في الحرب العالمية الأولى. يحيي شعب تركيا بكل احترام ذكرى شهداء ساريقاميش كل عام. أقيم في 8 يناير في مركز جيبيل تابه للتزحلق حفل افتتاح تمثال ثلجي "الذين افترشوا الثلج" احتراما لذكرى شهداء ساريقاميش.