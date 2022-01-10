أذربيجان: تسجيل 555 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 503 مصاب ووفاة 8 مصابين في 9 يناير

باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 555 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 503 مصاب هذا المرض وتوفي 8 مصابين بالفيروس في 9 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 621 ألف و234 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 605 ألف و561 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و445 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و228 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و395 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و943 ألف و23 فحصا طبيا.