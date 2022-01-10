أذربيجان: تطعيم 26 الفا و775 جرعة من لقاح كورونا في 9 يناير

باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 26 ألفا و775 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و262 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و811 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 21 ألفا و702 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و498 ألف و372 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و184 ألف و45 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و695 ألف و326 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و619 ألف وشخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.