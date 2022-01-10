  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 26 الفا و775 جرعة من لقاح كورونا في 9 يناير

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 26 ألفا و775 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و262 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وألفين و811 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 21 ألفا و702 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و498 ألف و372 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و184 ألف و45 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و695 ألف و326 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و619 ألف وشخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 26 الفا و775 جرعة من لقاح كورونا في 9 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
    أذربيجان: تطعيم 11 مليونا و498 الف و430 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٨]
    أذربيجان: تسجيل 329 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 358 مصاب ووفاة 12 مصابا في 10 يناير
    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
    أذربيجان: تسجيل 555 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 503 مصاب ووفاة 8 مصابين في 9 يناير
    ٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥‎]
    أذربيجان: تطعيم اكثر من 32 الف جرعة من لقاح كورونا في 8 يناير
    أذربيجان: تطعيم 26 الفا و775 جرعة من لقاح كورونا في 9 يناير