  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    جاوش اوغلو: نتخذ خطوات لعملية التطبيع في القوقاز بعد انتصار أذربيجان في قره باغ

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]

    باكو، 10 يناير (أذرتاج)

    يكفي النظر في مخرجات العام 2021 لمشاهدة الديناميكية في السياسة الخارجية لتركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو في كلمة ألقاها في اجتماع المجموعة الاستشارية لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية انقرة.

    في حديثه عن انتصار أذربيجان في الحرب القراباغية الثانية قال الوزير ان تطبيع العلاقات مع البلدان أولويات السياسة الخارجية لتركيا. نتخذ خطوات للتطبيع في القوقاز بعد انتصار أذربيجان في قره باغ. ان تطبيع العلاقات مع البلدان التي واجهنا المشاكل في العلاقات معها خلال العقود من السنوات اتجاه مهم.

    AZERTAG.AZ :جاوش اوغلو: نتخذ خطوات لعملية التطبيع في القوقاز بعد انتصار أذربيجان في قره باغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]
    وزراء خارجية الدول التركية يجتمعون في اجتماع طارئ
    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٥‎]
    وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يناقشان الوضع الحالي في كازاخستان
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
    رئيس أذربيجان: أنا بوجهي رئيسا وكوني قائدا اعلى للقوات المسلحة فأقوم قائما في حماية مصالح أذربيجان دائما
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
    الرئيس إلهام علييف: الحائجة تحت السيطرة الكاملة في أذربيجان
    جاوش اوغلو: نتخذ خطوات لعملية التطبيع في القوقاز بعد انتصار أذربيجان في قره باغ