جاوش اوغلو: نتخذ خطوات لعملية التطبيع في القوقاز بعد انتصار أذربيجان في قره باغ

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

يكفي النظر في مخرجات العام 2021 لمشاهدة الديناميكية في السياسة الخارجية لتركيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو في كلمة ألقاها في اجتماع المجموعة الاستشارية لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية انقرة.

في حديثه عن انتصار أذربيجان في الحرب القراباغية الثانية قال الوزير ان تطبيع العلاقات مع البلدان أولويات السياسة الخارجية لتركيا. نتخذ خطوات للتطبيع في القوقاز بعد انتصار أذربيجان في قره باغ. ان تطبيع العلاقات مع البلدان التي واجهنا المشاكل في العلاقات معها خلال العقود من السنوات اتجاه مهم.