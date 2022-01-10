زلزال بقوة 5.5 درجة في اليونان
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]
باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليونان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 5 كم شمالا شرقيا من مدينة فلورينا وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.
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