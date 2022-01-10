زلزال بقوة 5.5 درجة في اليونان

باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليونان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 5 كم شمالا شرقيا من مدينة فلورينا وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.