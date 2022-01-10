  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٣]

    باكو، 10 يناير، أذرتاج

    تنظم مدرسة باكو العالية للنفط بالتعاون مع مجلس المحاربين القدماء لحزب أذربيجان الحديثة مؤتمرا في "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" 10 يناير اليوم بالمدرسة.

    ويلقي المؤتمر الضوء على الطريق المؤدي الى نصر أذربيجان المهيب مع مناقشة أهمية هذا النصر.

    ويشارك في المؤتمر عضو مجلس إدارة الحزب رئيس المدرسة ائلمار قاسموف ورئيس مجلس المحاربين القدماء للحزب عارف رحيمزاده وعضو مجلس المحاربين القدماء للحزب مدير معهد الرياضيات والميكانيكا مصر مردانوف وطلبة.

    AZERTAG.AZ :عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٥‎]
    غدًا.. "واس" تستضيف المؤتمر الـ 48 لاتحاد وكالات الأنباء العربية
    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
    جهاز الهجرة يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان
    ٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٠]
    الداخلية: لم يسمح لـ 7 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 64 حفلة زفاف خلال الأمس
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٠]
    الأب الخوري محمد جورج شرايحه: مَسيحيُّون ومُسْلِمُون .. كَنَائِس ومَسَاجِد.. مُوَاطَنْة وحِوَار
    عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور