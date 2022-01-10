عقد مؤتمر "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" في باكو – صور

باكو، 10 يناير، أذرتاج

تنظم مدرسة باكو العالية للنفط بالتعاون مع مجلس المحاربين القدماء لحزب أذربيجان الحديثة مؤتمرا في "الطريق المؤدي الى النصر: الفوز المهيب للسياسة العظيمة" 10 يناير اليوم بالمدرسة.

ويلقي المؤتمر الضوء على الطريق المؤدي الى نصر أذربيجان المهيب مع مناقشة أهمية هذا النصر.

ويشارك في المؤتمر عضو مجلس إدارة الحزب رئيس المدرسة ائلمار قاسموف ورئيس مجلس المحاربين القدماء للحزب عارف رحيمزاده وعضو مجلس المحاربين القدماء للحزب مدير معهد الرياضيات والميكانيكا مصر مردانوف وطلبة.