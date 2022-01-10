انشاء شبكة تكنولوجيا 4G في 50 في المائة من الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

سيتم تزويد 100 في المائة من المنازل في أذربيجان بالانترنت الفائق السرعة حتى نهاية عام 2024.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التنمية الرقمية والمواصلات انه تم مد الألياف الضوئية التي تنشئ الانترنت الفائق السرعة في 150 ألف بيت. في الوقت ذاته، يستمر مد الالياف الضوئية بطول 1400 كيلومتر.

تم تسهيل إجراءات تقديم علامة امتياز للسيارات عام 2021، تم تعديل قواعد تنويع "استمارات ترخيص" للنقل البري الدولي. كما تم تسهيل عملية تقديم تراخيص للبحارة.

أنشئت خلال العام الماضي شبكة تكنولوجيا الجيل الرابع 4G للاتصالات الجوالة في 50 في المائة تقريبا من الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. استؤنف 35 في المائة من البث التلفزيوني الإذاعي. بدأت خدمة البريد في 4 اتجاهات. حاليا تستمر الاعمال لانشاء الطرق البرية بطول اكثر من 1500 كم و3 مطارات جوية والسكك الحديدية الاستراتيجية التي تربط الأقاليم في المنطقة.