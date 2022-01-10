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    زلزال بقوة 5.6 يضرب إندونيسيا

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٤]

    طوكيو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اندونيسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال وقع على بعد 30 كم الشمال الشرقي من مقاطعة شمال مالوكو وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 يضرب إندونيسيا
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