افتتاح تمثال ثلجي "الذين افترشوا الثلج" بمناسبة ذكرى شهداء ساريقاميش في قارس

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

تستمر فعاليات مكرسة لذكرى شهداء ساريقاميش في تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان حفل افتتاح تمثال ثلجي "الذين افترشوا الثلج" في مركز جبيلتابه للتزحلق في 8 يناير جمع كلا من وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم كاساب اوغلو ووزيرة الاسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك ووالي قارس تركار اوكسوز وقيادات عسكريين ونواب البرلمان واسرة أساتذة وطلاب جامعات بايبورت وموش وآغري وممثلي المجتمع والزوار الوافدين من كل انحاء تركيا.

وضع المشاركون باقات من الزهور امام تمثال "الذين افترشوا الثلج" واحيوا بكل احترام وتقدير ذكرى ضحايا المأساة التي وقعت بسبب الظروف الجوية الباردة القاسية قبل هذا بـ107 عام.

يذكر ان الجيش العثماني فقد آلاف الشهداء بسبب الظروف الجوية القاسية اثناء عملية ساريقاميش التي استمرت من 22 ديسمبر عام 1914 الى 6 يناير عام 1915 في الحرب العالمية الأولى. يحيي شعب تركيا بكل احترام ذكرى شهداء ساريقاميش كل عام. أقيم في 8 يناير في مركز جيبيل تابه للتزحلق حفل افتتاح تمثال ثلجي "الذين افترشوا الثلج" احتراما لذكرى شهداء ساريقاميش. وانشئ تمثال من الثلوج تحت شعار "الذين افترشوا الثلوج". لهذا الغرض تم احضار كمية كبيرة من الثلوج بـ200 شاحنة الى مركز جيبيلتابا للتزحلق.