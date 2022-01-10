أذربيجان تصدر 170 طن من الشوكولاتة إلى منطقة الأورال
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]
موسكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
أذربيجان أكبر مصدر للشوكولاتة في منطقة الأورال الروسية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الجمارك في الأورال ان أذربيجان صدرت 170 طن من الشوكولاتة الى هذه المنطقة خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه، قامت الشركات في هذه المنطقة الروسية بتصدير منتجاتها إلى إسبانيا ومنغوليا ومولدوفا وألمانيا وكذلك أذربيجان عشية رأس السنة الجديدة.
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