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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيدي أستارا – صور

    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]

    تنكرود، أستارا، 10 يناير، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيدي حرب قراباغ الأولى ماهر عبد الخالق احمدوف وحرب الـ44 يوما الوطنية نورلان أهل ايمان فرمزوف التذكاري المنقوش عليه صورهمما في قرية تنكرود بمحافظة أستارا.

    وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيدين احمدوف وفرمزوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤهما المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

    وزار المشاركون مدفني الشهيدين واهدوهما ثواب الفاتحة.

     

     

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