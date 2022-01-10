الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا الجديد

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 يناير أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا في اذربيجان لي اين يونغ.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير لي اين يونغ قدم أوراق اعتماده الى الرئيس إلهام علييف.

ثم تحدث الرئيس إلهام علييف مع السفير.

تحدث الرئيس إلهام علييف عن تطور العلاقات المبنية على الأسس الوطيدة بين البلدين مشيرا الى وجود التعاون النشط في المجالات المختلفة. قال ان زيارة المسئولين الرفيعي المستوى من جمهورية كوريا الى أذربيجان تسهم في تطوير العلاقات. اضاف الرئيس قائلا ان العديد من الشركات الكورية تساهم بنجاح في المشاريع المختلفة منها البنية التحتية والبناء في أذربيجان. أشار الرئيس الى أهمية زيادة المجالات الاستثمارية وعمليات الاستيراد والتصدير وتوسيع الاتصالات بين الناس.

من جانبه اكد السفير لي أي يونغ ان العلاقات بين جمهوريتي أذربيجان وكوريا شهدت نموا كبيرا خلال 30 عاما مضى. أشار الى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات بين الشعبين لتناسب إمكانيات كلا البلدين. قال انه سيبذل كل ما في وسعه في هذا المجال في فترة سفارته.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المشاركة المحتملة للشركات الكورية في اعمال الاعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.