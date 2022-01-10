الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 يناير أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اذربيجان عبد الوهاب عثمان.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير عبد الوهاب عثمان قدم أوراق اعتماده الى الرئيس إلهام علييف.

ثم تحدث الرئيس إلهام علييف مع السفير.

قال الرئيس ان العلاقات بين البلدين في المستوى الجيد مشيرا الى التعاون الوثيق في اطار المنظمات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. في حديثه عن العلاقات الاقتصادية أشار الرئيس إلهام علييف الى ضرورة تكثيف النشاط في هذا المجال وبحث إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري. كما نوه الرئيس إلهام علييف الى أهمية ترويج التواصل النشط بين الناس من كلا البلدين من حيث تطوير العلاقات الثنائية. أعرب الرئيس إلهام علييف عن يقينه من التطور الناجح للعلاقات الثنائية بين البلدين في فترة سفارة عبد الوهاب عثمان.

شدد الرئيس إلهام علييف على ان أذربيجان استرشدت دائما وفي فترة رئاستها حركة عدم الانحياز سيادة القانون الدولي ومبادئ باندونغ التي تشكل أساسا لحركة عدم الانحياز.

كما تطرق الرئيس في حديثه الى اعمال الدمار والوحشية التي قامت بها أرمينيا ضد التراث الثقافي والتاريخي في الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها لمدة 30 سنة تقريبا وقال ان أجندة السلام المتعلقة بفترة ما بعد النزاع رهن التنفيذ وتهدف الى التعاون الإقليمي.

من جانبه نقل السفير عبد الوهاب عثمان تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى رئيس أذربيجان.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات بينما طلب منه نقل تحياته الى الرئيس الجزائري ايضا.

قال عبد الوهاب عثمان ان بلاده تلتزم بشكل كامل لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأهدافها والسيادة الوطنية للبلدان واحترام وحدة ترابها وعدم التدخل في شئونها الداخلية. أضاف السفير انه سيبذل قصارى جهده للمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

أشاد السفير عبد الوهاب عثمان برئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز.