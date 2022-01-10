وزارة الدفاع: وحدات جيش أذربيجان لم تطلق النار في اتجاه قيرميزي بازار

باكو، 10 يناير، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن ما يتداول في القطاع الأرميني من شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وحدات جيش أذربيجان كما لو انها أطلقت النار في اتجاه قيرميزي بازار واحتراق سيارة نتيجة لذلك كذب يفترى.

وأكدت الوزارة في البيان على أن "وحدات جيش أذربيجان لم تطلق النار في الاتجاه المذكور ولم يستهدف جيش أذربيجان الأهالي المدنيين والمنشآت المدنية بطلقة نارية وفي الأوضاع في الاتجاه المشار اليه هادئة في الوقت الحاضر ولا أساس في ارض الواقع لمثل هذه المعلومات المستفزة التالية للجانب المقابل."