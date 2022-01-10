عقد لقاءات بين روسيا والدول الغربية في جنيف وبروكسل وفيينا هذا الأسبوع
AzerTAg.az
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
جنيف، 10 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
ستجري روسيا والدول الغربية محادثات متعلقة بالوضع في أوكرانيا في جنيف وبروكسل وفيينا خلال هذا الأسبوع.
أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع الأول سيُعقد في جنيف على مستوى نواب وزيري خارجية أمريكا وروسيا. سيعقد اجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل في 11 يناير للمرة الأولى منذ عامين ونصف. اما المحادثات التي ستعقد في فيينا في 13 يناير فسوف تجري في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ان محادثات اليوم في جنيف سيعقد في اطار الحوار الأمني الاستراتيجي الذي اتفق عليه الرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتين في يونيو من العام الماضي.
لم يعلق الطرفان حتى الآن على أي تقدم مهم في المحادثات.
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