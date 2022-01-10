أذربيجان: تسجيل 329 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 358 مصاب ووفاة 12 مصابا في 10 يناير

باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 329 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 358 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس في 10 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 621 ألف و563 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 605 ألف و919 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و457 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و187 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5 آلاف و247 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و948 ألف و270 فحص طبي.