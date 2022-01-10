كوردمير ، 10 يناير، أذرتاج افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهداء ائلنور بن وفادار إمام وردييف وزيادخان بن إبراهيم علييف وعبد الحسن بن بالاش ايوازوف التذكاري المنقوش عليه صورهم في قرية قوشلار بمحافظة كوردمير. وحضر حفل الافتتاح افراد عائلات الشهداء امام وردييف وعلييف وايوازوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤهم المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة. وزار المشاركون مدافن الشهداء واهدوهم ثواب الفاتحة.

AZERTAG.AZ : افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء كوردمير – صور

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