أذربيجان: تطعيم 11 مليونا و498 الف و430 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 10 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 58 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 21 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و498 ألف و430 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و184 ألف و66 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و695 ألف و363 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و619 ألف وشخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.