جويتشاي، 11 يناير، أذرتاج وقع حادث مروري على شارع نظامي بمدينة جويتشاي عاصمة المحافظة. اصطدمت سيارتان سيارتين واقفتين على جانب الطريق بعدما صدمتا بسرعة عالية فأقلعت احدى السيارتين عماد الإنارة ودخلت محل الاتجار بالهواتف المحمولة ومعداتها. وأصيب 3 اشخاص راكبين السيارات ومارّ على الرصيف جراء الحادث الذي يجري التحقيق معه.

AZERTAG.AZ : إصابة 4 في حادث مروري مروع في جويتشاي – صور

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