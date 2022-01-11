أغجابدي، 11 يناير، أذرتاج نظم معرض "20 يناير ذاكرتنا الدموية" لدى مركز حيدر علييف بمدينة أغجابدي عاصمة المحافظة تكريسا للذكرى الـ32 لمأساة 20 يناير. وأبواب صالة المعرض الذي يعرض صورا ولوحات فنية ومعلومات مختلفة تعكس عن مأساة 20 يناير مفتوحة امام الزوار الى 21 يناير.

AZERTAG.AZ : افتتاح معرض "20 يناير ذاكرتنا الدموية" في أغجابدي – صور

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