روسيا: احتفالات بمناسبة ذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الاسلامَ

باكو، 10 يناير (أذرتاج)

أعلنت إدارة مسلمي الاتحاد الروسي إطلاق فعاليات واحتفالات بمناسبة ذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا (تتارستان) الإسلام رسميا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لإدارة مسلمي الاتحاد الروسي ان اللجنة المنظمة ستنظم في 15-13 يناير الاحتفاليات المكرسة لذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميا وكذلك ذكرى مرور 1400 عام على تاريخ الهجرة النبوية (هجرة النبي محمد (ص) من مكة المكرمة الى المدينة المنورة عام 622).

ستنطلق الاحتفالات رسميا في 13 يناير في مسجد الجامع بموسكو. في البداية سينظم المؤتمر الروسي السنوي السابع في موضوع "الإسلام في روسيا: التجربة المتعددة القرون لمسلمي روسيا" في اطار حفل "قراءات شهاب الدين المرجاني". سيستمع الحضور الى كلمات خبراء مشهورين في التاريخ الإسلامي في القرون الوسطى في روسيا في جلسات مكرسة للتاريخ وعلم الآثار وعلوم الدين والفلسفة وعلم السياسة وعلم الاجتماع.

سينظم زعيم مسلمي روسيا المفتي الشيخ راويل عين الدين في يوم الجمعة المصادف في 14 يناير في جامع موسكو في الصلاة والخطبة والحفل المكرس لذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميا، مع حضور أعضاء المجلس الرئاسي لادارة مسلمي الاتحاد الروسي ورؤساء المنظمات الدينية المركزية لدى الإدارة ومديري ورؤساء مؤسسات التعليم التابعة لادارة مسلمي الاتحاد الروسي، فضلا عن ضيوف الشرف.

في اطار الفعاليات سينظم حفل عرض سلسلة الكتب "الفكر الإسلامي في روسيا: النهضة وإعادة الادراك"، التي أعدتها دار النشر "المدينة".

ستنظم الفعاليات برعاية صندوق "سافمار" الخيري وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم، فضلا عن الملتقى الإسلامي الدولي ومعهد موسكو الإسلامي.